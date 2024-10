Politiek SER: versoepeling MFK-wet leidt tot langdurige afhankelijkheid van bijstand Dick Drayer 14-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft stevige kritiek geuit op het voorgestelde wetsvoorstel dat de bijstandsregeling van Curaçao versoepelt. Volgens de SER is er een gebrek aan samenhang in het wetsvoorstel, waardoor de voorgestelde wijzigingen mogelijk niet het gewenste effect zullen hebben. Dit staat in het advies dat de SER op 22 augustus naar de Staten van Curaçao heeft gestuurd.

Het wetsvoorstel, ingediend door leden van de fractie van MFK, beoogt om de voorwaarden voor bijstandsverlening te versoepelen en de rechtspositie van bijstandsaanvragers te versterken. Zo zouden bijstandsgerechtigden de mogelijkheid krijgen om tot 500 gulden per maand bij te verdienen zonder hun uitkering te verliezen. Ook moeten termijnen voor besluitvorming door de overheid worden aangescherpt, waarbij uitkeringen automatisch worden toegekend als de overheid niet op tijd beslist.

Maar de SER is kritisch en wijst erop dat het wetsvoorstel onvoldoende aansluit op de bredere sociaal-economische doelen van Curaçao. Er is geen duidelijk plan om de wijzigingen te koppelen aan strategieën voor armoedebestrijding, werkgelegenheidsgroei of sociale integratie. Daarnaast ontbreekt er volgens de SER een holistische aanpak, waarbij ook ondersteuning via bijvoorbeeld scholing en arbeidsbemiddeling wordt meegenomen.

De raad benadrukt dat zelfvoorzienendheid cruciaal is voor de persoonlijke waardigheid van bijstandsontvangers en voor de financiële duurzaamheid van het systeem. Het voorstel zou deze balans verstoren, doordat versoepelingen mogelijk leiden tot langdurige afhankelijkheid van bijstand. Bovendien vreest de SER dat de voorgestelde maatregelen niet vergezeld gaan van voldoende controlemechanismen, wat het risico op misbruik vergroot.

Ook op juridisch vlak plaatst de SER vraagtekens. Zo ontbreekt een gedetailleerde financiële onderbouwing van de voorgestelde veranderingen, en worden er risico’s gezien in het invoeren van een automatische toekenning van bijstand als de overheid niet tijdig beslist. Volgens de SER kan dit leiden tot onbeheersbare financiële verplichtingen voor de overheid.

De SER roept de indieners van het wetsvoorstel op om hun plannen beter af te stemmen op bredere strategische doelstellingen en om zorgvuldige evaluatie- en controlemechanismen in te bouwen. Zo niet, dan vreest de raad dat het wetsvoorstel de integriteit en effectiviteit van het bijstandssysteem ernstig zal ondermijnen.

