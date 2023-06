Serie gemaakt over verhalen van slaven op Curaçao binnenkort te zien op NPO

WILLEMSTAD- Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd beëindigd. Naar aanleiding daarvan komen NTR en NOS met een driedelige serie ‘Slavernij en wij’. De serie gaat over tot slaaf gemaakten in Suriname, Sint Eustatius, Sint Maarten, Aruba, Bonaire en Curaçao.

In de driedelige serie gaan de presentatoren in Suriname en op de Boven- en Benedenwindse eilanden op zoek naar verhalen over de kracht van tot slaaf gemaakten. In de derde aflevering komen Aruba, Bonaire en Curaçao aan bod. De presentatrice gaat op zoek naar de doorwerking van het slavernijverleden op het heden. Ze vindt bijzondere kruidenmengsels, Tambu-muziek als vorm van verzet maar ook een toenemend politiek zelfbewustzijn.

De serie is te zien op woensdag 28 juni (Suriname), donderdag 29 juni (Sint Eustatius en Sint Maarten) en vrijdag 30 juni (Aruba, Bonaire en Curaçao) op NPO 2 om 19:40 uur of op NPO 1 om 23:40 uur (Nederlandse tijd). De serie is vanaf 28 juni meteen in zijn geheel op NPO Start te zien.