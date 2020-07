Shaheen Elhage wil toetreding parlement bij rechter afdwingen

10 Gedeeld

Willemstad – Shaheen Elhage spant een kort geding om in de Staten te worden beëdigd als 21e lid van het Parlement. Gedaagd zijn het land Curaçao, de Staten, de Statenvoorzitter en alle 20 zittende leden.

De oppositie boycot de vergaderingen van het parlement, waardoor de beëdiging al twee keer is uitgesteld. Elhage wil nu via de rechter afdwingen dat iedereen aanwezig is bij een komende vergadering, zodat hij zijn zetel kan innemen.

Wanneer het kort geding dient is nog niet bekend.

