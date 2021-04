Shirma Rouse brengt eigen kookboek uit

30 Gedeeld

WILLEMSTAD – Shirma Rouse heeft een eigen kookboek uitgebracht. Ruim vijftig van haar meest gelikete en meest opgevraagde gerechten zijn nu gebundeld. Het boek heet Shirma’s Soul Kitchen.

De recepten zijn ontleent aan haar dinnershows in Amsterdam en Rotterdam met dezelfde naam, Shirma’s Soul Kitchen. Het boek ligt volgende maand in de winkel en is nu al te krijgen via www.kyosei.nl.