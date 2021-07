Shirma Rouse is in twee jaar tijd 60 kilo kwijt

56 Gedeeld

Shirma Rouse heeft in 2019 haar levensstijl omgegooid en nu is ze bijna 60 kilo kwijt. De Curaçaose zangeres zegt nog altijd door te gaan: ‘I am a work in progress.’

Op Instagram deelt Shirma een tweeluik vanaf het zonnige Curaçao. Aan de linkerkant zien we de zangeres in 2019, rechts zien we haar nu, twee jaar later. “Kreeg de foto links als herinnering van Facebook. Rechts was vorige week”, schrijft Shirma vol trots onder de foto van haar transformatie.

De zangeres geeft toe dat dat niet zonder slag of stoot is gegaan. “Verandering is niet makkelijk, maar het is het zo waard! Ik ben dankbaar voor mijn mentale, spirituele en fysieke groei! Shirma vertelt dat het voelt “alsof het een eeuwigheid duurt”, maar ze blijft realistisch: “Rome is niet in een dag gebouwd!”

Shirma onthult n een andere post hoe ze haar kilo’s is kwijtgeraakt. “Ik volg nog altijd een amazing Alizonne-dieet. Geen gastric bypass of andere diëten. Het is niet makkelijk, maar elke dag ga ik de strijd aan. No way back!”

De zangeres zegt geen suikers te eten en geen pasta, rijst, aardappels of fruit. Sporten doet ze inmiddels op eigen kracht: “Ik vind personal training fantastisch, maar na een paar jaar heb ik besloten om deze reis in mijn eentje af te leggen.” En zelf aan het roer staan levert zéker resultaat op!