Shulaika ‘Su’ Girigorie overleden aan corona

Zaterdag ochtend is de Antropologe Shulaika ‘Su’ Girigorie in het CMC aan de gevolgen van covid19 overleden. Woensdag overleed haar moeder al, haar vader ligt op dit moment nog in het ziekenhuis met een covid-besmetting.

Su Girigorie was actief in verschillende stichtingen die onder het ministerie van Onderwijs en Wetenschap vielen. Ze had ook een enorme inzet in de culturele sector, onder meer in de Cultuurraad van Curaçao en in de Nationale Commissie van Unesco Curaçao.

Girigorie was ook voorzitter van de stichting Skol Humanista na Papiamentu. Het bestuur reageert verslagen nadat ‘Su’ twee weken geleden nog in goede gezondheid hamerde op het naleven van de Covidregels.

Het ministerie van Onderwijs laat in een persverklaring weten enorm triest en geschokt te zijn met het verlies van Girigorie. “Haar erfenis is blijvend in de sector Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.”