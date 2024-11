Overheid Silvania dringt aan op spoedbehandeling wet goksector Dick Drayer 11-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania heeft het Curaçaose parlement verzocht om de behandeling van de nieuwe wet Kansspelen met spoed af te ronden. Dit verzoek komt naar aanleiding van een motie die vandaag in de Tweede Kamer in Nederland wordt besproken en gericht is op strengere regelgeving en toezicht op de goksector op Curaçao.

In de motie vraagt de Tweede Kamer de Nederlandse regering om in overleg te treden met Curaçao om de integriteit van het bestuur te waarborgen. De Kamer wijst op het risico van witwaspraktijken en criminele betrokkenheid binnen de goksector op Curaçao. Volgens de Kamer is dit een bedreiging voor de openbare orde en integriteit van het bestuur op het eiland. De motie benadrukt dat de Nederlandse regering in samenwerking met Curaçao moet streven naar betere controle en strengere regelgeving voor de sector.

Minister Silvania licht toe dat de Kansspelwet vandaag in een commissievergadering van het parlement wordt besproken, waarna een eindverslag wordt opgesteld. Hij hoopt dat dit rapport met urgentie kan worden afgerond, zodat de wet in een openbare vergadering behandeld kan worden. De minister onderstreept dat deze spoedbehandeling cruciaal is voor het voortzetten van de zogeheten Mutual Evaluation, een evaluatietraject waar Curaçao momenteel aan deelneemt om te voldoen aan internationale normen op het gebied van integriteit en criminaliteitsbestrijding.

