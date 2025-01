Goksector Silvania onder vuur: vragen over goklicenties stapelen zich op Dick Drayer 30-01-2025 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania krijgt zware kritiek vanwege vermeende onregelmatigheden in het verstrekken en verlengen van goklicenties. Journalist Nardy Cramm heeft scherpe kritiek geuit op de bevoegdheid van zowel de minister als de Gaming Control Board (GCB). Volgens haar ontbreken de wettelijke grondslagen voor hun handelen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de reputatie van Curaçao.

Cramm betwijfelt of de sublicentie van Cbet.gg, het gokplatform van AK Global, gebaseerd is op een geldige en doorlopende masterlicentie. Volgens haar is het noodzakelijk dat de minister kan aantonen dat de vergunning 365/JAZ, waarop deze sublicentie is gebaseerd, na 18 augustus 2008 op legale wijze is verlengd. Bovendien vraagt ze om bewijs dat deze vergunning bevoegdheden bevat om toezicht te houden op sublicentiehouders als AK Global. Tot slot wil ze weten of dit alles is vastgelegd in een officiële overheidspublicatie.

Daarnaast vraagt Cramm om opheldering over de algemene bevoegdheid van de minister en de GCB om gokvergunningen te verstrekken en in te trekken. Zij stelt dat volgens de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (LBH) alleen de Gouverneur deze bevoegdheid heeft. Daarom eist ze dat de minister documenten overlegt die aantonen dat er ooit een rechtsgeldig besluit is genomen om deze bevoegdheid te mandateren. Ze benadrukt dat deze besluiten en mandaten alleen geldig zijn als ze zijn gepubliceerd in officiële overheidsbladen.

Verder kaart Cramm het gebrek aan transparantie aan rondom juridische adviezen die de bevoegdheid van de minister en GCB zouden moeten bevestigen. Zo vraagt zij waarom belangrijke adviezen, zoals het WJZ-advies van 13 maart 2023, niet openbaar zijn gemaakt. Ze dringt erop aan dat deze alsnog worden gepubliceerd, anders mist de basis waarop de minister en GCB hun bevoegdheden claimen rechtsgeldigheid.

Het is niet voor het eerst dat Cramm om deze documentatie vraagt. Tot nu toe laveert de minister en de goksector er steeds omheen. Volgens Cramm is de reden hiervoor simpel: ze vermoedt dat de gevraagde documenten helemaal niet bestaan.

De aanleiding voor de hernieuwde aandacht rondom deze kwesties is het recente faillissement van AK Global, het moederbedrijf van gokwebsite Cbet.gg. Dit faillissement heeft internationaal ophef veroorzaakt en werpt volgens critici een schaduw over de goksector op Curaçao. De vraag naar de geldigheid van de vergunningen en de rol van de overheid hierbij is daardoor urgenter geworden. Cramm wijst erop dat dit incident symptomatisch is voor bredere problemen in de sector, waaronder het gebrek aan transparantie en regulering.

Tot slot stelt Cramm dat als de minister niet in staat is de bovengenoemde vragen te beantwoorden of te onderbouwen, de verstrekte gokvergunningen als “fopvergunningen” moeten worden gezien. Dit zou volgens haar niet alleen het vertrouwen in de overheid ondermijnen, maar ook de internationale reputatie van Curaçao als gokjurisdictie ernstig schaden.

Reactie van de minister

Minister Silvania heeft de beschuldigingen van de hand gewezen. Hij noemde het in het Antilliaans Dagblad zelfs Fakenews. Silvania benadrukt dat AK Global, het moederbedrijf van Cbet.gg, geen licentie heeft gekregen van de GCB en daar ook nooit een aanvraag voor heeft gedaan. Wel erkent hij dat er in het verleden dertig jaar lang een gebrek aan regulering was.

De minister stelt dat sinds zijn aantreden hervormingen zijn ingevoerd om de goksector beter te reguleren. Volgens hem moet de nieuwe wetgeving voorkomen dat vergelijkbare problemen zich in de toekomst voordoen. Silvania roept op tot een einde aan “negativisme” en beschuldigingen die volgens hem “de reputatie van Curaçao internationaal schade toebrengen.”

Cramm geeft de minister tot morgen om de gevraagde documenten te overleggen. Als deze uitblijven, stelt zij dat media moeten rapporteren dat de verstrekte licenties mogelijk onwettig zijn en dat de overheid zelf “fake news” verspreidt.