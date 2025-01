Goksector Silvania overlegt met Nederland over samenwerking in gokwet Maarten Schakel 09-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania heeft overleg gevoerd met zijn Nederlandse collega’s over de nieuwe gokwet van Curaçao, de Landsverordening op Kansspelen (LOK). Dat laat Silvania zelf weten in een persbericht. Hij zegt daarin ook dat hij in het gesprek het belang van samenwerking en een open dialoog over onderwerpen zoals toezicht op de goksector heeft onderstreept.

Het overleg met de Nederlandse minister van Justitie David van Weel en de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering Zsolt Szabó, vond plaats op initiatief van Silvania. Minister Silvania zou daarbij benadrukt hebben dat Curaçao zich volledig inzet voor een veilige, transparante en goed gereguleerde goksector die geen risico vormt voor de integriteit van het openbaar bestuur. Hij schrijft ook aangegeven te hebben aan dat Curaçao openstaat voor verdere samenwerking en informatie-uitwisseling met Nederlandse instanties.

Motie Van Nispen

Nederland kijkt al een tijd met argusogen naar de goksector. Gebrek aan regulering en toezicht op zaken als witwassen zijn binnen het Koninkrijk al tijden lang een doorn in het oog. Afgelopen week verscheen nog een groot journalistiek onderzoeksartikel over Curaçao als spil in een in een onzuiver goknetwerk op online platform Follow The Money, dat ook op Curacao.nu te lezen was.

In november diende SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen een motie in met een verzoek om meer Nederlands toezicht op de Curaçaose goksector, net terwijl Curaçao op instructie van Silvania bezig was met de invoering van de nieuwe LOK-wet. Van Nispen verzocht in zijn motie dat Nederland nog vóór invoering van die LOK-wet om tafel zou gaan met Curaçao over de gokwet. Daar lijkt Silvania nu dus aan tegemoet te komen. Er is volgens Silvania ook afgesproken om halfjaarlijks overleg te organiseren om de voortgang van de implementatie van de LOK te evalueren.

De Curaçaose minister lijkt er in elk geval alles aan te willen doen om transparantie, samenwerking en goede regulering de boventoon te laten voeren. De vraag is of de huidige manier voor Nederland voldoende is.