Silvania populairste politicus volgens enquête Kenniscentrum UDC

WILLEMSTAD – Uit een recente enquête uitgevoerd door het Kenniscentrum Curaçao, onderdeel van de University of the Dutch Caribbean, UDC, blijkt dat Javier Silvana de meest populaire politicus is onder de Curaçaose stemmers. Maar liefst 41% van de ondervraagden heeft vertrouwen in hem.

In totaal werden 737 Curaçaose stemmers ondervraagd gedurende de periode van 4 tot 21 juni 2023. De enquête richtte zich op politieke voorkeur, stemgedrag bij eerdere verkiezingen en de huidige partijkeuze.

Ook werd gepeild hoeveel vertrouwen de stemmers hebben in verschillende politieke figuren. De resultaten van deze enquête werden vergeleken met die van een vergelijkbare enquête uit september 2020, ten tijde van de Covid-19 pandemie.

Conclusies

Achter Silvania, op de tweede plaats staat Rutmilda Larmonie-Cecilia van de PNP-partij met 33 procent vertrouwen, gevolgd door Ruisandro Cijntje (PNP) en van Sithree van Heydoorn (MFK) met respectievelijk 27 procent vertrouwen.

Opvallend is dat premier Gilbert Pisas (MFK) met 23 procent vertrouwen op de vijfde plaats staat. De eerste acht plaatsen worden ingenomen door leden van de huidige coalitie (MFK-PNP).

De leiders van de grootste oppositiepartijen (MAN en PAR) scoren respectievelijk achttien procent (Mc William) en veertien procent (Girigorie), wat wijst op een relatief lager vertrouwen.

Gedetailleerde resultaten

Bij nader onderzoek van de resultaten blijkt dat ongeveer 26 procent van de respondenten weinig vertrouwen in Javier Silvana heeft, terwijl negentien procent neutraal is en vijftien procent geen mening heeft.

Maar liefst 41 procent heeft – zoals gezegd – veel vertrouwen in hem, maar Silvana heeft niet alleen het hoogste percentage stemmers met vertrouwen, maar ook het hoogste percentage met weinig of geen vertrouwen.

Rutmilda Larmonie-Cecilia staat op de tweede plaats met 33 procent vertrouwen en 27 procent weinig of geen vertrouwen. Premier Pisas staat op de vijfde plaats met 23 procent vertrouwen en bijna 40 procent weinig of geen vertrouwen.