Silvania wil spoedbehandeling nieuwe gokwet Raad van Advies

WILLEMSTAD – De Curaçaose minister van financiën, Javier Silvania heeft de Raad van Advies gevraagd om een spoedbehandeling van de nieuwe Landsverordening op Kansspelen.

Het verzoek is gericht aan de Gouverneur, in haar hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Advies. Hij wil dat zij de mogelijkheden verkent om de beoordeling van de Landsverordening op Kansspelen met spoed uit te voeren.

Een van de prioriteiten van Silvania, naar eigen zeggen, is de modernisering van de lokale kansspelsector. De minister wil een verbeterd wettelijk kader creëren voor het exploiteren van kansspelen in of vanuit Curaçao, zoals hij stelt: ’ter waarborging van een veilig, verantwoord, transparant en betrouwbaar kansspelaanbod.’

Toezicht en vergunningen

Silvania heeft een werkgroep ingesteld die de nieuwe wetgeving heeft opgesteld. Daarin wordt onder meer het onafhankelijke toezicht op kansspelen geregeld, en de handhaving en de verstrekking van vergunningen.

De nieuwe wetgeving waarborgt volgens de minister dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de landen waarop zij zich richten. Verder voorziet de nieuwe wetgeving in maatregelen om verschuldigde vergunningsrechten effectief te kunnen innen.

Prognose

Naast de verbetering van het imago van Curaçao in de wereldwijde kansspelsector, het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering en het verbeteren van het toezicht om ongeregeldheden in deze sector te voorkomen, heeft de nieuwe wetgeving volgens Silvania ook een positief effect op de begroting van Curaçao.

De voorlopige prognose van de inkomsten van enkel bijvoorbeeld de online kansspelen wordt geschat op minimaal veertig miljoen gulden per jaar. Dit jaar is de helft van deze verwachte inkomsten opgenomen in de begroting van het Land. ‘Om deze inkomsten voor het land te genereren moet de wetgeving zo spoedig mogelijk in werking treden’, aldus Silvania

Op 22 maart heeft de Sociaal Economische Raad advies uitgebracht over de nieuwe landsverordening. Dit advies wordt momenteel door de werkgroep verwerkt. De aangepaste wetgeving wordt naar verwachting in mei aan de Raad van Advies aangeboden ter beoordeling. Daarna kan het aan de Staten worden aangeboden en indien die akkoord is, vervolgens in werking treden.