Silvania wil winstbelasting Curaçao met zeven procent verlagen

WILLEMSTAD – Minister van Financiën, Javier Silvania, wil de winstbelasting op Curaçao verlagen van 22 procent naar vijftien procent. Dat zei hij gisteren in het parlement.

Het idee is gebaseerd op eenzelfde wens om de winstbelasting in de e-zone te verlagen. Die was twee procent, maar is nu verhoogd naar 22 procent.

De bewindsman is bang dat buitenlandse bedrijven en investeerders wegblijven nu de belasting op winst zo omhoog is gegaan. De e-zone zou zo ten dode opgeschreven zijn, aldus Silvania.

Het parlement kreeg de plannen van Silvania te horen zonder doorrekening. Zowel vanuit de oppositie als de coalitie, die kennelijk niet volledig was ingelicht, kwam een vraag naar de financiering van dit plan en de gevolgen voor de begroting.

Ook heeft het parlement aanvullende wensen als het om belastingverlaging gaat. Giselle McWilliam van de MAN ziet liever dat de regering kijkt naar kosten van levensonderhoud en niet alleen naar de kosten van zakendoen. Een aanpassing van de loonbelasting en de OZB-belasting zou volgens haar waardevoller zijn.

Silvania geeft 24 april antwoord op de Statenvragen.