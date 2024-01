Silveria Jacobs: ik hou mijn hart vast

PHILIPBURG – Premier Silveria Jacobs spreekt haar bezorgdheid uit over de stabiliteit van de nieuwe coalitie en de toekomst van Sint Maarten. “De oppositiepartijen hebben de behoefte om ons buiten de regering te houden, dus we wachten af of die nieuwe, naar ik denk, precaire coalitie het kan volhouden.”

Daarmee reageert zij op de recente verkiezingsuitslagen van 11 januari, waarbij haar partij, de Nationale Alliantie, samen met coalitiegenoot UPP, de meerderheid in het parlement verloor. Die ligt nu met acht zetels bij de oppositiepartijen en de verrassende wending waarbij het initiatief van Jacobs om een nieuwe regering te vormen in duigen viel, vordat het goed en wel was begonnen.

Hart

In een exclusief interview met Curacao.nu uit premier Jacobs haar gevoelens over de huidige politieke situatie. “Alles is nog heel vers, maar het is wat het is. Wij blijven hoopvol en open voor samenwerking.”

De premier reflecteert ook op de prestaties van haar regering en de impact van de verkiezingsresultaten. “Ik houd mijn hart vast voor de mensen van Sint Maarten omdat de stabiliteit die wij hebben gebracht niet tegen elke prijs was. Het was nodig na de tien jaar van shipjumping en vallende regeringen, en met de laatste ontwikkelingen nu heb ik het gevoel dat we daar weer in terugvallen.”

De premier denkt dat er nogal wat ontevreden mensen zijn, nu de twee grootste partijen in de verkiezingen buitenspel zijn gezet. “We zullen zien hoe het gaat.”

Combinaties

Volgens Jacobs waren er met de uitslag van donderdag veel coalitie-combinaties mogelijk. “Uiteindelijk kiezen de vier partijen voor de combinatie die het meest kwetsbaar is. Voor mij is het onbegrijpelijk dat een van die partijen (Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM), red.) beweert super integer te zijn, maar zich nu wil aansluiten bij een andere partij met duidelijk corrupte mensen (Nation Opportunity Wealth (NOW), red.)

Ondanks de tegenslagen blijft Jacobs optimistisch over de toekomst en haar rol in de politiek. “Aan het eind van de dag, zijn wij de grootste partij met de meeste zetels. Als we in de oppositie worden gehouden, dan zullen we ons best doen om de vertegenwoordiging van Sint Maarten voort te zetten op het hoogst mogelijke niveau,” aldus Jacobs.

In haar slotwoorden richt Jacobs zich tot de bevolking van Sint Maarten en haar collega’s in het Koninkrijk. “Ik bid voor de mensen van Sint Maarten dat het niet de stap terug is die ik zie. Maar in mijn hart ben ik heel, heel, heel bezorgd.”