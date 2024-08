Nieuws Curaçao Silveria Jacobs treedt af als leider van de National Alliance Redactie 27-08-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Silveria Jacobs, sinds 2018 leider van de National Alliance (NA) op Sint Maarten, legt haar functie als partijleider neer. Dit besluit volgt na de tegenvallende resultaten van de parlementsverkiezingen op 19 augustus, waarin Jacobs niet werd herkozen. Ze heeft haar ontslag op 26 augustus ingediend bij het partijbestuur.

Jacobs geeft aan dat ze al enige tijd nadenkt over haar aftreden. In mei van dit jaar heeft ze haar voornemen om terug te treden al kenbaar gemaakt aan het bestuur en de kandidaten van de partij, toen artikel 59 van de Grondwet werd ingeroepen. De verkiezingsuitslagen bevestigen voor Jacobs dat het tijd is voor een nieuwe leider.

Hoewel de National Alliance de grootste partij op Sint Maarten blijft, vindt Jacobs dat het gebrek aan steun van de kiezers reden genoeg is om af te treden als partijleider. Haar ontslag gaat officieel in op 19 september, wanneer haar termijn als parlementslid na tien jaar eindigt.

Doran

Egbert J. Doran, de huidige plaatsvervangend leider van de National Alliance, neemt de leiding van de partij over. Doran zal ook dienen als fractieleider van de NA in het nieuwe parlement, dat op 20 september bijeenkomt. Het partijbestuur bereidt zich voor op de organisatie van een partijcongres om de toekomst van de NA verder te bepalen.

Jacobs spreekt haar waardering uit voor de samenwerking en steun binnen de partij. Ze blijft betrokken bij de National Alliance als lid van het bestuur en blijft zich inzetten voor de groei van de partij. Ze benadrukt het belang van een sterke verbinding met de gemeenschap en wil blijven bijdragen aan de ontwikkeling van Sint Maarten.

Jacobs heeft in haar carrière verschillende rollen vervuld, waaronder minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, lid van het parlement, en premier van Sint Maarten. Ze bedankt haar partijgenoten en het congres voor het vertrouwen dat zij in haar leiderschap hebben gesteld, vooral tijdens moeilijke periodes in de geschiedenis van het eiland.

