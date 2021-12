Sint Eustatius versoepelt inreisbeleid, ook al is dat een risico

37 Gedeeld

Sint Eustatius gaat per 3 januari haar inreis-beleid versoepelen. Dit is volgens de regeringscommissaris nodig om de economie en de toeristische sector te herstellen en om een ​​economische crisis te voorkomen.

Zelftesten en polsbandjes worden geïntroduceerd als extra maatregelen. Volgens Alida Francis kan Sint Eustatius de grenzen niet langer gesloten houden. “We kunnen dit niet langer betalen,” zegt ze, “en we kunnen niet wachten totdat deze pandemie voorbij is. Door de lage vaccinatiegraad is zij zich bewust van het feit dat inwoners van Sint Eustatius misschien ernstig ziek worden van Covid-19, of zelfs overlijden.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures