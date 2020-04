Haven van Sint Maarten Foto ANP

Philipsburg – Op Sint Maarten is opnieuw een patiënt positief getest. Daarmee staat de teller op 68.



39 daarvan zijn in behandeling. 10 patiënten zijn overleden als gevolg van Corona. In totaal 185 mensen zitten in isolatie of quarantaine. 7 Coronapatiënten zijn opgenomen in het Sint Maarten Medical Center.