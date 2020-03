Sint Maarten heeft ook Corona

Op Sint-Maarten staat de coronateller op twee, over acht twijfelgevallen wordt snel uitslag verwacht. Er zijn 22 vermoedelijke gevallen van besmetting op het Nederlandse gedeelte. 379 mensen zitten daar in zelfquarantaine of isolatie.



De eerste bevestigde positieve zaak kwam vanuit het Verenigd Koninkrijk via Miami, Florida naar het eiland, en de tweede was een student die terugkeerde uit New York. Het luchtruim gaat komende zondag dicht voor thuiskomende inwoners van het eiland.