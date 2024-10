Luchtvaart & Reizen Sint-Maarten introduceert online immigratieformulier Dick Drayer 03-10-2024 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Reizigers naar Sint-Maarten moeten vanaf 8 oktober een online immigratieformulier invullen voordat ze vertrekken. Dit nieuwe systeem, genaamd de ED Travel Card, is opgezet om de grenspassage op het eiland te versnellen en wordt gezien als een belangrijke stap richting efficiëntere verwerking van passagiers op Princess Juliana International Airport, meldt luchtvaartnieuws.nl.

Het formulier kan tot zeven dagen voor vertrek worden ingevuld via de website entry.sx. Volgens Brian Mingo, CEO van het vliegveld, was dit systeem al gedeeltelijk in gebruik voordat orkaan Irma in 2017 grote schade aanrichtte op het eiland. Met de heropening van het vliegveld na de reconstructie wordt het systeem weer ingevoerd. Mingo benadrukt dat de toekomstplannen verder gaan: “We werken aan de introductie van gezichtsherkenning en vingerafdruktechnologie om passagiers nog sneller door de grenscontrole te laten gaan.”

Ook minister van Justitie Lyndon Lewis juicht het project toe. Hij legt uit dat het doel is om het registratieproces van aankomende passagiers te vereenvoudigen en te versnellen, terwijl de veiligheid van het eiland gewaarborgd blijft. “Door het gebruik van digitale tools en een gebruiksvriendelijke website kunnen reizigers hun gegevens vooraf registreren, waardoor de immigratie sneller en efficiënter verloopt,” aldus de minister.

