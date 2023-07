Sint Maarten moet één miljoen gulden schadevergoeding betalen aan Bearing Point, als voorschot

PHILIPSBURG – Sint Maarten moet één miljoen gulden schadevergoeding betalen aan Bearing Point Consultancy. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Het gaat om een voorschot. In een eventuele bodemprocedure kan het bedrijf de totale schade van ruim tien miljoen gulden vorderen.

Bearing Point vorderde eerder in kort geding, mei 2021, nakoming van de aan haar gegunde ICT opdracht in verband met het ‘belastingtransformatieplan’ in Sint Maarten, waarmee de ministerraad had ingestemd. Achtergrond van dit plan was het vergroten van belastinginkomsten.

Na val van het kabinet werd door het nieuwe kabinet Jacobs I geen uitvoering meer gegeven aan het belastingtransformatieplan,waardoor die stil kwam te liggen. Bearing Point stapte daarop naar de rechter, maar in 2021 werd de eis afgewezen dat het land alsnog zijn verplichtingen na zou moeten komen.

Dat had vooral te maken met het feit dat die verplichtingen onderdeel van een totaalpakket waren en Bearing Point zelf had aangegeven dat al die onderdelen in samenhang uitgevoerd moesten worden om succesvol te zijn. Nu dat al niet meer het geval is, is een vordering om alleen de verplichtingen jegens Bearing Point na te komen zinloos, volgens het Gerecht in mei 2021.

Schadeplichtig

Maar het Gerecht vond destijds wel dat Sint Maarten verplichtingen was aangegaan met het bedrijf en dat het aannemelijk is dat Bearing Point schade geeft geleden. Maar in die eerste rechtszaak was er geen voorschot op de te begroten schade gevorderd, zodat het Gerecht op die kwestie niet verder inging.

Daarom heeft Bearing Point opnieuw de gang naar de rechter gemaakt. En zoals de eerste rechter al voorspelde, met succes. De rechter nu bepaalt dat Bearing Point een sterke zaak heeft als het gaat om een door het Land te betalen schadevergoeding en veroordeelt Sint Maarten om alvast 1 miljoen gulden te betalen.