Sint-Maarten ontvangt als eerste van de zes eilanden het grootste cruiseschip ter wereld

PHILIPSBURG – Het grootste cruiseschip ter wereld van Royal Caribbean International, the Icon of the Seas, brengt als eerste van de zes Nederlands-Caribische eilanden op dinsdag 13 februari een bezoek aan St. Maarten.

Leidinggevenden van Royal Caribbean zijn ook van plan om op het eiland te zijn voor de aankomst van dit iconische schip. De Icon of the Seas kan tussen maximaal 7.600 gasten vervoeren bij dubbele bezetting en 2.350 bemanningsleden.

Royal Caribbean bouwt in Finland momenteel ook zijn tweede schip uit de Icon-serie, de Star of the Seas. Die wordt naar verwachting in augustus 2025 opgeleverd voor Caribische afvaarten vanuit Port Canaveral.

Icon of the Seas weegt 250.800 bruto ton en is 350 meter lang. Het schip maakte zijn officiële debuut op 27 januari vanuit Miami, Florida. Het biedt vakanties van zeven nachten naar het Caribisch gebied. Het schip uit de Icon-klasse is groter dan de schepen uit de Oasis-klasse.

Het schip heeft zes waterglijbanen in categorie 6 en de Crown’s Edge-ervaring op 50 meter boven de oceaan. en ongeëvenaarde manieren om te relaxen met zeven zwembaden – één voor elke dag van de week – zoals het eerste hangende overloopzwembad op zee.

Het schip heeft veertig restaurants, bars en lounges.