Sint Maarten Sint-Maarten op 18 juli opnieuw naar de stembus 22-05-2024

Foto - Tim van Dijk

PHILIPSBURG – Sint-Maarten gaat op 18 juli weer naar de stembus, nadat de bevolking op 11 januari ook al kon stemmen bij parlementsverkiezingen. Dat heeft gouverneur Ajamu Baly gisteravond bekendgemaakt.

Eerder op de dag maakte premier Luc Mercelina het ontslag van zijn regering bekend. Maandag had hij al het landsbesluit getekend om het parlement te ontbinden. Dat is een gevolg van recente ontwikkelingen.

Op 11 januari waren er verkiezingen op Sint-Maarten, op 3 mei trad een nieuwe regering aan, maar op 20 mei trok Statenlid Kevin Maingrette zijn steun in voor de coalitie en verloor de regering haar meerderheid in het parlement.

Gouverneur Baly heeft bepaald dat het parlement moet worden vervangen op 19 augustus. Op 18 juli worden er verkiezingen gehouden. Tegelijkertijd wil hij een formateur de mogelijkheid laten onderzoeken of er in de komende maanden nog een nieuwe regering kan worden geïnstalleerd van National Alliance en UP Party met de steun van Maingrette, het akkoord daarvoor werd een paar uur na de val van het kabinet al getekend.