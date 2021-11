Sint Maarten pakt parkeeroverlast grootschalig aan

4 Gedeeld

PHILIPSBURG – Sint Maarten gaat de parkeeroverlast in Philipsburg aanpakken. De binnenstad krijgt een hele rits aan nieuwe verkeersborden die duidelijk moeten maken waar je wel en niet mag parkeren.

De plaatsing van borden is het gevolg van een rapport van de ombudsman. Die onderzocht het sleepbeleid van de politie en kwam met aanbevelingen in het parkeerplan Philipsburg. Daarin is een nieuw en uitgebreid sleepbeleid met controles en boetes bepaald. Ook komt er een parkeervergunningbeleid. Wrakken langs de kant van de weg zijn ook niet meer toegestaan.

