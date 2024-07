Sint Maarten Sint Maarten: politicus Olivier Arrindell neergeschoten Dick Drayer 17-07-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – De controversiële politicus en leider van de Oualichi Movement for Change (OMC) Olivier Arrindell is woensdagavond in Maho neergeschoten. Zijn verwondingen zijn niet ernstig.

Maar zijn vrouw Sabine werd fataal getroffen toen ook op haar werd geschoten. Bronnen melden dat zij in de passagiersstoel van de auto zat die door Arrindell bestuurd werd. Arrindell reed vervolgens naar het Sonesta Maho Resort, waar zijn vrouw in de taxi-parkeerplaats van het resort overleed. Arrindell zocht dekking in de lobby van het resort.

Ook Arrindell’s jonge dochter was in het voertuig aanwezig. In een korte video liet Arrindell zijn volgers de schotwond zien die hij had opgelopen, maar hij vermeldt niets over de toestand van zijn vrouw. In een tweede video verklaart Arrindell dat er een aanslag op zijn leven is gepleegd en dat hij in zijn rug is geschoten. Hij houdt alle politieke partijen verantwoordelijk voor de poging tot moord.

Politievoorlichter Felix Richards bevestigt dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden in de Maho/Cupe Coy-omgeving. Volgens voorlopige informatie zouden drie mensen daarbij zijn neergeschoten, van wie twee lichtgewond.

De politie moet het overlijden van Arrindell’s vrouw nog bevestigen en heeft verder nog geen informatie officieel vrijgegeven.

OMC

Olivier Arrindell is een zakenman, die zich onlangs officieel heeft geregistreerd bij de kiesraad met zijn partij Oualichi Movement for Change om mee te doen aan de komende vervroegde parlementsverkiezingen op 19 augustus.

“Arrindell wil samen met zijn team van toegewijde persoonlijkheden corruptie, nepotisme en vriendjespolitiek bij de regering van Sint Maarten aanpakken en elimineren. Hij benadrukte dat de regering niet als een persoonlijk bedrijf door de zogenaamde elitefamilies van het eiland gebruikt mag worden”, aldus een persverklaring.

Vorig jaar lag Arrindell in de clinch met toenmalig premier Silveria Jacobs. Zij wilde een einde aan de corruptie-beschuldigingen van Olivier Arrindell. De politicus circuleerde wekenlang vrijwel dagelijks video’s, audio-opnames en WhatsApp-berichten waarin hij uitspraken deed over lokale overheidsfunctionarissen, parlementariërs, andere politici en derden.

