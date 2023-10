Sint Maarten, Saba en Statia waakzaam voor naderende tropische storm Tammy

PHILIPSBURG – Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius bereiden zich voor op mogelijke gevolgen van de naderende tropische storm Tammy. Het centrum van de storm bevindt zich momenteel op ongeveer 1335 kilometer ten zuidoosten van Sint-Maarten. Er zijn nog geen waarschuwingen voor het eiland uitgegeven, maar de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Gistermiddag om 17.00 uur ontstond tropische storm Tammy, met een centrum op ongeveer duizend kilometer ten oosten van het Caribisch gebied. Op dat moment waren er al tropical storm watches van kracht voor Barbados, Dominica, Martinique en Guadeloupe.

Alert en waakzaam

Rampencoördinator en brandweercommandant Clive Richardson van het Office of Disaster Management heeft de gemeenschap opgeroepen om alert en waakzaam te blijven en de berichtgeving met betrekking tot tropische storm Tammy nauwlettend te volgen.

Tammy beweegt zich naar het westen met een snelheid van ruim 43 kilometer per uur en wordt verwacht een bocht naar het west-noordwesten te maken, gevolgd door een bocht naar het noordwesten morgenavond of zaterdag. De maximale aanhoudende wind bedraagt nu bijna veertig kilometer per uur met hoge windstoten.

In de komende dagen wordt een geleidelijke versterking van de storm verwacht, en de regio kan tot en met zaterdagavond in totaal acht tot vijftien centimeter regen verwachten, met maximaal 25 centimeter op sommige plaatsen. Overstromingen, stedelijke overstromingen en modderstromen in hoger gelegen gebieden behoren tot mogelijke risico’s.

De golven en sterke stromingen gegenereerd door Tammy zullen delen van de Bovenwindse eilanden treffen en kunnen levensbedreigend zijn.