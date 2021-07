Sint Maarten versoepelt avondklok

PHILIPSBURG – Sint Maarten heeft dit weekend de avondklok versoepeld. Die geldt nu nog alleen van 2.00 uur ’s nachts tot 6.00 uur ‘s ochtends. Daarvoor moesten veel zaken om middernacht dicht zijn.

De versoepeling is een gevolg van de daling van het aantal coronabesmettingen op het eiland. De bereidheid om te vaccineren blijft laag op Sint-Maarten. Iets meer dan 40 procent is minstens één keer gevaccineerd. Toch zegt de overheid dat het veilig is om kroegen, nachtclubs en discotheken weer tot 02.00 uur open te laten zijn. Ook feesten en evenementen zijn tot die tijd weer toegestaan.

