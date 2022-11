Sint Maarten wint de Big Live Nature Quiz Kids

WILLEMSTAD – De Big Live Nature Quiz van de Dutch Caribbean Nature Alliance is gewonnen door Sint Maarten. Jongeren van 12 tot 14 jaar, woonachtig op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius leverden 134 deelnemende teams die streden vanuit de zes Nederlandse Caribische eilanden. Op die manier was het evenement een geweldige kans om de natuur in de klaslokalen te brengen.

De Big Live Nature Quiz-kids-editie is een live online natuurtrivia-spel dat wordt gehost door Dutch Caribbean Nature Alliance en wordt gespeeld op middelbare scholen in Caribische eilanden.

De quiz is volgens de organisatie een echte multi-eiland teamprestatie: gemaakt en ondersteund door de zes Nederlands Caribische eilanden, waaronder de natuurbeschermingsorganisaties (parken), middelbare scholen, (lokale) sponsors en Dutch Caribbean TV.

De quizvragen waren beschikbaar in vier talen: Engels, Nederlands, Papiaments en Papiamento. Vanwege het extreme weer en schoolsluitingen op sommige eilanden werd de quiz een week uitgesteld, naar 15 november.

Winnaars

Het eerste team, ‘Kenatra Palarchie’, won een zeil- en snorkeltocht rond Sint Maarten. Ook waren er verschillende lokale prijzen beschikbaar voor de eilandwinnaars. Het hoogst scorende team was ‘Lions’ voor Bonaire, ‘4×4’ voor Curaçao, ‘Perros’ voor Saba, ‘Fun-tastic four’ voor Sint Eustatius en ‘Kenatra Palarchie’ voor Sint Maarten.

De quiz van dit jaar bevatte vragen over de bedreigde dieren en planten in Caribisch Nederland. Van zeldzame bloemen tot gravende uilen, deze quiz omvatte een hele reeks eilandbewoners en toonde de unieke en buitengewone dieren in het wild op de eilanden.

De Big Live Nature Quiz is gemaakt om mensen op een leuke en interactieve manier over de natuur te leren, om trots te zijn op de dieren in het wild op de eilanden, om natuurvriendelijke praktijken te ondersteunen, om de projecten van de natuurparken te ondersteunen en om mensen naar de Caribische eilanden te halen met elkaar in aanraking komen. Dit is een gratis jaarlijks evenement voor volwassenen en jongeren sinds 2020.

De volgende editie voor volwassenen staat gepland voor april 2023 en voor jongeren in november 2023.

Grote Live Nature Quiz deelnemers op Bonaire