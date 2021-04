Sint Maarten zet 20.000e vaccinatie

7 Gedeeld

PHILIPSBURG – Sint Maarten heeft maandag de 20.000e vaccinatie gezet. Op het eiland hebben bijna 13.500 mensen hun eerste prik tegen het coronavirus gehad. Ruim 6500 mensen ook al hun tweede. Bedoeling is om in totaal 34.000 mensen twee keer in te enten.

Het aantal besmettingen op het eiland is al weken dalende. Maandag waren er nog maar twaalf actieve besmettingen. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn er 2220 mensen op het eiland besmet geraakt. Daarvan zijn 27 mensen overleden. Op het eiland is enkele dagen geleden de Indiase variant ontdekt.