Sinterklaas mijdt op Curaçao opnieuw aankomst op het Brionplein

WILLEMSTAD – Sinterklaas mijdt net als vorig jaar bij intocht het Brionplein in Willemstad. Hij meert zaterdag over een week aan bij Jan Thiel en gaat dan in gezwinde spoed naar het SDK-stadion in Brievengat.

Reden zou de beperkte capaciteit op het centrale plein in Willemstad zijn.

Dat tocht van Jan Thiel naar SDK op 19 november gebeurt in een karavaan vol met gekleurde pieten, want de traditionele piet heeft zijn publieke functie opgegeven, zo laat het organisatorisch comité weten.

De festiviteiten in het stadion in Brievengat beginnen om elf uur en duren tot half vijf. De toegang is gratis. Zondag om twaalf uur zijn er festiviteiten in de dierentuin van Curaçao, waarbij ook Sinterklaas aanwezig is.

De toegang daar is 25 gulden, waarbij een versnapering en een drankje is inbegrepen.