Situatie CMC Curaçao ernstig, maar beheersbaar

38 Gedeeld

Ingemar Merkies

De situatie in het Curaçaose ziekenhuis CMC blijft “ernstig, maar is wel beheersbaar”. Dat zegt medisch directeur Ingemar Merkies. Vorige week verklaarde minister-president Eugene Rhuggenaath nog dat het ziekenhuis vol zat vanwege de grote toename van het aantal coronapatiënten.

Volgens Merkies is er de afgelopen dagen meer ruimte gecreëerd in het ziekenhuis voor de opvang van coronapatiënten, ook op de intensive care. Een deel daarvan komt vrij omdat patiënten zijn overleden, 15 in totaal sinds vorige week maandag. Daarnaast zijn ook plekken ingericht in het voormalige Sehos-ziekenhuis, dat naast het CMC ligt.