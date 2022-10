Situatie verpleeghuizen Curaçao geen reden voor ingrijpen vanuit Nederland

Caribisch Netwerk | John Samson

De alarmerende situatie bij verpleeghuizen op Curaçao is voor Nederland nu geen reden om in het bestuur van Curaçao te gaan ingrijpen. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen na Kamervragen van GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht.

Eerder meldde Caribisch Netwerk dat verpleeghuizen op Curaçao ook afhankelijk zijn van donaties om voor ouderen te kunnen zorgen. De overheid geeft zo weinig subsidie dat ouderen hun maaltijd moeten delen.

“Het is geen goede zaak dat mensen binnen het Koninkrijk onder zulke omstandigheden in verpleeghuizen leven”, schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties, D66). “Dat wordt ook in Curaçao erkend en dat trek ik mij ook aan.”

Er worden vanuit het Nederlandse kabinet ‘verschillende stappen’ gezet om samen met de Curaçaose regering de zorg op het eiland te gaan verbeteren.

Ingrijpen vanuit Den Haag niet aan de orde

Het Nederlandse kabinet deelt de mening van GroenLinks dat het om een mensenrecht gaat. Maar de alarmerende situatie in de ouderenzorg is voor Den Haag geen reden om nu in te grijpen in het bestuur van Curaçao, vindt Van Huffelen.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft naar aanleiding van het nieuws navraag gedaan bij het Curaçaose ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Curaçao zou hebben aangegeven de geldproblemen te onderzoeken zodat er een structurele oplossing kan komen, schrijft Van Huffelen.

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten – net als Nederland – zijn zelf verantwoordelijk om de mensenrechten na te komen, schrijft ze. Volgens de staatssecretaris komt ingrijpen ‘komt pas in beeld’ als laatste redmiddel; als alle verantwoordelijke instanties van het eiland zelf niets aan het probleem doen.

‘Geen geld gevraagd aan Nederlandse regering’

Bij het grootste verpleeghuis Betèsda worden er geen maaltijden gedeeld, maar ook die instelling verkeert in grote financiële nood. Het lukt ze niet om via Nederlandse instellingen aan geld te komen omdat Betèsda geen gezonde financiële situatie heeft, zei directeur Natasja Rog. “Onze begroting is niet sluitend, we kunnen niet aan onze verplichtingen voldoen.”

GroenLinks-Kamerlid Bouchallikht wilde weten of dat verzoek ook in Den Haag is gedaan. “Er is bij de regering van Nederland niet om financiële steun gevraagd voor dit specifieke probleem”, reageert Van Huffelen.

Afspraken met Nederland om de zorg te verbeteren

Nederland heeft wel in 2021 afspraken gemaakt met Curaçao om de kwaliteit van de zorg op het eiland samen te gaan verbeteren, zegt de staatssecretaris.

Haar verwachting is dat eind 2022 een rapport uitkomt met aanbevelingen. Volgens Van Huffelen heeft de werkgroep die het onderzoek doet ‘aandacht gevraagd bij Curaçao’ om de situatie van de verpleeghuiszorg daarin mee te nemen