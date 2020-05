Skelet gevonden in mondi

51 Gedeeld

Foto: Èxtra

In de omgeving van Kaminda Opal is woensdag een skelet gevonden. Een aantal mensen was in de mondi op zoek waren naar een weggelopen huisdier.

Het skelet is hoogstwaarschijnlijk van een vrouw, meldt de politie na het vooronderzoek. Zo lag er naast het skelet ook vrouwenkleding. Het onderzoek wordt voortgezet.