Slachtoffer van schietpartij in Kirindongo Abou is 26-jarige Jean-Carlo Noor 

WILLEMSTAD – De man die gisteravond werd doodgeschoten voor zijn huis op de Kaya Tamburero in Kirindongo Abou is de 26-jarige Jean-Carlo Filomeno Noor, geboren op 2 februari 1997 op Curaçao. De oorzaak van de schietpartij is nog niet bekend en het onderzoek in deze zaak gaat door.

De eerste politie-eenheid die ter plaatse kwam, trof een zeer gespannen situatie aan met een man die op de grond lag en ernstig bloedde. Al snel was duidelijk dat hij geen teken van leven meer gaf. Een ambulance werd opgeroepen, maar hulp voor het slachtoffer kwam te laat.

Voorlopige informatie wijst erop dat de schoten afgevuurd werden vanuit een witte Hyundai-auto zonder nummerplaat en met donkere autoruiten.

Het slachtoffer was volgens de Èxtra onlangs teruggekeerd uit Nederland met het plan om samen met enkele vrienden een kapperszaak te openen. Gisteravond kwam hij thuis om iets op te halen en te vertrekken, toen hij geconfronteerd werd met de dader(s) die het vuur op hem openden. Nadat hij geraakt was, rende hij het huis weer in en viel neer.

De witte Hyundai lijkt al enkele dagen in de omgeving van deze straat rond te rijden en viel op vanwege de zeer donkere ramen.