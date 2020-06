Slavenregisters Curaçao in augustus online

28 Gedeeld

Foto – Nationaal Archief Curaçao

Willemstad – De slavenregisters van Curaçao komen in augustus online. In die registers staan 21.500 namen van slavenhouders en van mensen die tussen 1839 en 1863 op het eiland Curaçao in slavernij leefden.

Voorheen was die informatie alleen fysiek te vinden in het Nationaal Archief Curaçao. In de registers staan niet alleen namen, maar ook levensgebeurtenissen zoals geboortes, overlijdens, verkoop en wie geschonken is als huwelijksgift.

Op 17 augustus, de dag waarop het slavernijverleden op Curaçao wordt herdacht, komen de slavenregisters van Curaçao online.

Lees ook: