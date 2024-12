Algemeen Slecht toezicht Centrale Bank leidde tot Girobank-crisis Dick Drayer 09-12-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De afwikkeling van de Girobank-crisis heeft aangetoond dat gebrekkig toezicht van de Centrale Bank en RvC een belangrijke oorzaak was van de problemen. Dit maakte de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten op 4 december bekend tijdens een presentatie aan de Staten van Curaçao.

De financiële problemen bij de Girobank zorgden ervoor dat Nederland met een lening van 170 miljoen gulden moest ingrijpen om 98 procent van de depositohouders te compenseren.

De CBCS was verantwoordelijk voor het toezicht op de Girobank en greep in met een noodregeling in december 2013 en een moratorium in december 2019. Ondanks deze maatregelen bleek het toezicht in eerste instantie onvoldoende effectief, wat heeft bijgedragen aan de verslechtering van de situatie. Bankrun op de Girobank | Archieffoto Èxtra

In 2010 nam de International Investment Group (IIG) de Girobank over. Bij deze overname werd onvoldoende gecontroleerd op essentiële aspecten zoals de herkomst van het kapitaal, belangenverstrengeling en de betrouwbaarheid van de nieuwe bestuurders. De CBCS geeft toe dat er destijds geen strikte toetsingsprocedures waren om deze risico’s te identificeren. Zo werd de belangenverstrengeling van de CEO van Girobank pas later ontdekt, evenals het feit dat IIG financieel zwakker was dan gedacht.

Een ander voorbeeld van slecht toezicht was het gebrek aan controle op de bedrijfsvoering na de overname. De bank zette verlieslatende activiteiten voort en verstrekte risicovolle leningen zonder adequaat risicobeheer. Dit leidde tot oplopende kredietverliezen en een verslechterende liquiditeitspositie. De CBCS greep pas laat in, waardoor de financiële problemen verergerden.

Strikter

Om herhaling te voorkomen, introduceert de CBCS nu striktere toetsingsprocedures. Een onafhankelijke eenheid binnen de centrale bank zal voortaan alle overnames beoordelen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar herkomst van het kapitaal, is het investeringsgeld afkomstig uit legitieme bronnen?

Ook het controleren op belangenverstrengeling moet onderdeel worden van de procedures, hebben bestuurders persoonlijke belangen die de bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden?

Daarnaast moet een striktere toetsing van de betrouwbaarheid en financiële draagkracht van bestuurders komen. Ook zijn er nieuwe richtlijnen voor corporate governance opgesteld om het interne bestuur van financiële instellingen te verbeteren.

Lees hier het hele rapport

