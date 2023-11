SLM neemt tweede Boeing 737 in gebruik

Paramaribo – Surinam Airways heeft maandag de tweede Boeing 737 in gebruik genomen, met een commerciële vlucht van Paramaribo naar Willemstad en Oranjestad. Daardoor telt de vloot van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij weer drie inzetbare vliegtuigen, meldt Luchtvaartnieuws.nl

De SLM vloog in het verleden ook al met 737’s, maar kwam tijdens de coronacrisis door financiële problemen zonder eigen vliegtuigen te zitten. Er waren enkel nog gewetleasde toestellen.

Sindsdien is de vloot weer opgebouwd naar één Airbus A340-300 voor de longhaul-vluchten naar Schiphol en twee Boeing 737-800’s voor vluchten in de regio.

De tweede 737 die nu in gebruik is genomen heeft de registratie PZ-TCX en is zestien jaar oud. Het toestel, gedryleasd van het Iers-Nederlandse Aercap, vloog in het verleden in China en Bangladesh.

Er is aan boord plaats voor 162 passagiers: 12 in Business Class (in 2-2-opstelling) en 150 in Economy Class (in de gebruikelijke 3-3-stoelopstelling).

Drylease in de luchtvaart is een overeenkomst waarbij een vliegtuig zonder bemanning, onderhoud en verzekering wordt verhuurd. De huurder is verantwoordelijk voor deze aspecten. Wetlease daarentegen omvat de huur van een vliegtuig inclusief bemanning, onderhoud en verzekering. Hierbij zorgt de verhuurder voor al deze zaken.

Door de komst van de tweede 737 kan de SLM onder andere weer op Belém in Brazilië gaan vliegen. Dat gebeurt vanaf 13 december, zo hebben de Surinamers aangekondigd.