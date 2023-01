SLM sluit verkoopkantoor Curaçao

WILLEMSTAD – De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM heeft per 15 januari zijn verkoopkantoren in Curaçao en Guyana gesloten voor het publiek. Dat meldt de Suriname Herald.

In een persverkaring geeft de SLM te kennen dat de sluiting deel uitmaakt van het uitvoeren van haar herstelplan. Met de sluiting is een belangrijke stap gezet in dit traject.

SLM moet in totaal een schuld van circa 75 miljoen euro wegwerken. De sluiting van het verkoopkantoor en het ontslag van drie mensen op Curaçao is daar onderdeel van.

AVIAWORLD LLC is aangesteld als de regionale General Sales Agent voor deze twee bestemmingen alsmede de bestemming Port of Spain en Miami.

Surinam Airways deelt mee dat passagiers ook terecht kunnen bij alle gerenommeerde reisbureau’s voor het boeken van SLM-tickets.