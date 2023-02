Slotje met ‘no homo’ verwijderd vlak voor aankomst koning en koningin

WILLEMSTAD – Bij het kunstwerk Punda Love Heart in het centrum van Willemstad is vanmorgen een slotje met twee namen en ‘no homo’ erop verwijderd. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hangen later vanmorgen ter ere van hun 21-jarig huwelijk een slotje aan het kunstwerk.

Vanmorgen ontstond er consternatie bij het kunstwerk. Op de plek die gereserveerd is voor het slotje van het koninklijk paar hing een slotje met no homo erop geschreven. Het bewuste slotje is inmiddels verwijderd zodat de plek op het Punda Love Heart weer bereikbaar is voor het koningspaar.

No homo is straattaal onder jongeren op Curaçao. Goeie vrienden zeggen dit nadat ze iets misschien te romantisch zeggen tegen hun maatje. Bijvoorbeeld: “je ziet er echt goed uit! No homo though.” Om te uitten dat het niet gay is terwijl het misschien wel zo klinkt.

Carlos Blaaker

Het Punda Love Heart is een populaire trekpleister voor geliefden. Zij hangen slotjes aan het kunstwerk als symbool voor oneindige liefde. Het kunstwerk staat sinds 2017 aan het begin van de Pontjesbrug in het centrum van Willemstad en is gemaakt door Carlos Blaaker.

Carlos Blaaker restaureert zijn kunstwerk