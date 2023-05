Sluiproute vanaf Amsterdam via New York naar Aruba en Curaçao met JetBlue

WILLEMSTAD – JetBlue biedt vanaf 30 augustus een alternatieve route van Amsterdam naar Aruba en Curaçao. De maatschappij start dan de dagelijkse route JFK New York naar Amsterdam en terug. De maatschappij heeft een respectabel netwerk binnen Amerika, in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

De vele bestemmingen in de laatste regio zijn binnenkort ook boekbaar als enkele reis met overstap in de VS. Daarmee ontwikkelt JetBlue als het ware een sluiproute naar de erg populaire bestemmingen, waaronder Aruba en Curaçao maar ook de Dominicaanse Repubiek, Puerto Rico en Jamaica.

Onderscheiden

JetBlue onderscheidt zich als airline door te vliegen met een narrowbody A321 met zowel een economy en een businessclass.

De relatief kleine airline in de VS, met een marktaandeel van vijf procent, vervoert jaarlijks 44 miljoen passagiers. Dat moet dit jaar nog gaan groeien door een geplande overname van prijsvechter Spirit in de VS.

JetBlue biedt aan boord gratis, en naar eigen zeggen goed werkende wifi, voor elke passagier in elke klasse, op elke vlucht. ’ Ook bieden ze eigen keuze van maaltijden aan boord van de Trans-Atlantische vluchten, live televisie en ruime beenruimte in economy en upsell-mogelijkheden.

De route Amsterdam naar New York JFK is dagelijks. De route vanaf JFK naar Curaçao is op alle dagen behalve dinsdag en woensdag. Op Aruba wordt wel elke dag gevlogen.