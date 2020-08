Smart desinfectie zuil nu verkrijgbaar op Curaçao

3 Gedeeld

De Smart© desinfectie zuil met contactloze werking en een hervulbare tank van maar liefst 5 liter, is eenvoudig te plaatsen en ideaal voor in alle ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan de ingang van een winkel, op kantoor, in het ziekenhuis, een restaurant of andere plaatsen waar veel mensen komen. Het grootte voordeel van de Smart© desinfectie zuil is dat deze niet aangeraakt hoeft te worden door de gebruiker, de Smart© dispenser is daardoor zonder risico op virus verspreiding te gebruiken.

Voordelen op een rij

Contactloos reinigen van de handen

RVS opvangbakje voor morsen

5 Liter navulbare voorraadtank goed voor 8- a 10.000 doseringen

Doseringen instelbaar

Afsluitbaar compartiment van de voorraadtank

Geschikt voor Be Smart© Handalcohol 80% en Be Smart© Handgel 70% Nederlandsfabricaat

RVS standaard behuizing of gelakt staalplaat behuizing (meerprijs)

Eigen uitstraling met bedrijfskleuren (optie)

Verrijdbaar (optie)

100% Nederlands product

Afmetingen 390 x 390 x 1370 mm (lxbxh)

Desinfectie zuil met temperatuurmeter

Naast de handsfree desinfectie dispenser is er ook een model verkrijgbaar met een additionele temperatuurmeter. Dit model heeft de zelfde specificaties als het model zonder temperatuurmeter het enige verschil is de hoogte van het apparaat. Desinfectie zuil met temperatuurmeter is 390 x 390 x 2000 mm De temperatuurmeter is ook separaat verkrijgbaar en kan bevestigd worden aan de muur. Neem contact op met Smart Solutions Caribbean voor meer informatie







Contact

U kunt uw Smart© desinfectie zuil bestellen bij Smart Solutions Caribbean

Neem voor meer informatie contact op met:

Pim van Caem +599 795 9705

Arie de Graaf+599 795 3503

E-mail: [email protected]gmail.com

