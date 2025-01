Luchtvaart & Reizen Sneeuwval ontwricht vliegverkeer Schiphol Redactie 05-01-2025 - 1 minuten leestijd

SCHIPHOL – Door winterse omstandigheden zijn zondag ongeveer zeventig vluchten op Schiphol geannuleerd. De luchthaven waarschuwt reizigers voor verdere vertragingen en mogelijke annuleringen gedurende de dag.

De problemen vallen samen met de laatste dag van de kerstvakantie, een periode die traditioneel al druk is voor de luchthaven. Volgens een woordvoerder van Schiphol blijft de situatie echter “beheersbaar”, mede dankzij vroeg ingezette voorzorgsmaatregelen.

Sneeuwruimers zijn zondagochtend vroeg begonnen met het vrijmaken van start- en landingsbanen. Het baangebruik is momenteel nog beperkt, maar de verwachting is dat de luchthaven vanaf het begin van de middag weer op volle capaciteit kan draaien.

“Het blijft waarschijnlijk een rommelige dag”, waarschuwt de woordvoerder. Ondanks de uitdagingen is Schiphol volgens hem nog steeds goed bereikbaar.

Reizigers wordt dringend geadviseerd om voor vertrek de actuele vluchtinformatie te controleren via hun luchtvaartmaatschappij of de website van Schiphol. Dit geldt ook voor passagiers die van of naar het Caribisch gebied reizen.

