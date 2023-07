Snèk volledig geplunderd terwijl eigenaren in China zijn

WILLEMSTAD – Vanochtend vroeg moest de politie uitrukken naar een snèk in Gato vanwege een inbraak. Het was echter geen gewone inbraak, maar een volledige plundering, waarbij niets is achtergelaten.

De snèk, voorheen bekend als Gato Snack, kreeg in de vroege ochtenduren bezoek van criminelen die slechts één doel hadden: het meenemen van de volledige inventaris van de snèk.

De politie zocht naar de eigenaren om hen te informeren, maar die bleken op vakantie in China. Dit gaf de dieven kans om in alle rust de hele zaak te strippen.

Ze begonnen door de buitenverlichting van de snèk kapot te slaan, om in het donker met een slijptol de deur te openen. De dieven die de plek ‘opgeruimd’ hebben, gingen er onder andere vandoor met dozen bier, de complete inhoud van de vriezer en van de planken.