Sneller terugbetaling bij annulering vlucht

Zestien luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM, hebben met de Europese Commissie afgesproken dat ze passagiers beter gaan informeren en op tijd terugbetalen als vluchten geannuleerd worden. Dat meldt NU.nl.

Behalve KLM gaan ook Air France, Brussels Airlines, Aegean Airlines, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, easyJet, Eurowings, Iberia, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling en Wizz Air hun leven beteren.

Afgesproken is dat alle passagiers binnen zeven dagen gecompenseerd gaan worden, zoals de Europese wet voorschrijft. Daarnaast worden passagiers grondig geïnformeerd en gaan de maatschappijen evenveel prioriteit geven aan alle verschillende kanalen die passagiers gebruiken om contact op te nemen in het geval van een annulering.

Er kunnen nog steeds vouchers uitgegeven worden, maar alleen als de passagier daar zelf om vraagt. In andere gevallen moet er terugbetaald worden. Wie zijn vlucht geboekt heeft via een tussenpersoon, zoals een reisbureau, en moeite heeft om via die weg compensatie te krijgen, kan die aan de luchtvaartmaatschappij vragen.