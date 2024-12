Algemeen Snellere schade-expertise op ABC-eilanden Dick Drayer 12-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Per 1 januari 2025 treedt Curt Vinck in dienst bij Dutch Caribbean Claims Expertise (DCCE) als property-expert. Hiermee speelt DCCE in op de toenemende vraag van verzekeringsmaatschappijen naar snelle beschikbaarheid van experts bij brand-, water- en inbraakschades op de ABC-eilanden.

Vinck, geboren en getogen op Curaçao, vult hiermee een belangrijke behoefte in de regio. Door het groeiend aantal opdrachten, mede door de samenwerking met het internationale netwerk Crawford & Company, had DCCE behoefte aan uitbreiding van het team. Vinck volgt in de voetsporen van Jos Dijk, een ervaren expert die sinds 1984 actief is in het vakgebied. Dijk zal de komende jaren zijn kennis en ervaring aan Vinck overdragen.

Dutch Caribbean Claims Expertise (DCCE) is een expertisebureau op Curaçao dat gespecialiseerd is in het afhandelen en beoordelen van schadeclaims voor verzekeringsmaatschappijen. Hun werkzaamheden richten zich voornamelijk op het onderzoeken, rapporteren en vaststellen van schade bij situaties zoals brand, wateroverlast, inbraak en andere vormen van schade aan eigendommen.

Snelle beschikbaarheid

Met de komst van Vinck wil DCCE de verzekeraars op de eilanden beter bedienen. In het geval van schade door brand, water of inbraak is snelle actie nodig, maar experts zijn niet altijd direct beschikbaar. Omdat Vinck fulltime in dienst treedt, kan DCCE sneller reageren op schademeldingen.

