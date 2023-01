SOAB opent nieuw kantoor

WILLEMSTAD – Stichting Overheidsaccountants Bureau SOAB heeft een nieuw kantoor op Curaçao geopend. De opening was reden om de huisstijl van de stichting te vernieuwen en de nieuwe brand identiteit te lanceren.

SOAB zat 28 jaar op Scharloo, maar gaat nu op Asteroïdenweg op Groot Davelaar verder. Het nieuwe onderkomen is ingericht met innovatieve flexplekken om de nieuwe hybride manier van werken voort te zetten.

Het gebouw heeft zes meeting rooms waar het team met elkaar of met klanten kan afspreken, zowel digitaal als face to face, ingericht met de laatste technologieën. Daarnaast zijn er geluiddichte belcellen, waar via de digitale kanalen of via de mobiele telefoon contact gemaakt kan worden met collega’s, relaties en klanten.

SOAB is als stichting opgericht in 1994 als interne auditor van de regering van de toenmalige Nederlandse Antillen. Als gevolg van de coronapandemie, heeft een nieuw managementteam onder leiding van algemeen directeur Raymond Faneyte besloten een nieuwe weg in te slaan, zowel strategisch als in de manier van werken.

De nieuwe brand identiteit van SOAB representeert naar eigen zeggen de toekomstbestendigheid van de organisatie, gepaard met de vernieuwing die ze brengen naar de publieke sector.

Er is gekozen voor een kleurrijke stijl die de dynamiek, diversiteit en weerbaarheid van de organisatie en haar medewerkers weergeeft, zo meldt het persbericht.

“SOAB legt zoals altijd de focus op het leveren van de diverse diensten binnen hun groeiende porfolio in de publieke sector, waarbij de expertise binnen het jonge en dynamische team breder is dan alleen accountancy, maar ook andere diensten zoals advisory, investigations en support inhoudt”, aldus Faneyte.