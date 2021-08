SOAW pas vandaag en morgen bruikbaar

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Vanaf vandaag kunnen 4.000 klanten van SOAW boodschappen doen met hun nieuwe opgewaardeerde kaartje. Morgen volgt de tweede groep van 8.000 mensen die maandelijks onderstand krijgen via het ministerie van SOAW.

De nieuwe boodschappenpassen worden vandaag en morgen geactiveerd. De nieuwe pas vervangt de sociale pas. Het gaat om degenen die voorheen voedselpakketten kregen via het Rode Kruis en om de mensen die in het bezit waren van een sociale kaart of voedselkaart. Dat laat SOAW-minister Larmonie-Cecilia weten.

Cpost is nog druk bezig om de passen thuis af te leveren aan de mensen die in aanmerking komen. Dat kan alleen als de persoon op wie zijn naam de pas staat aanwezig is om te tekenen.

Lees ook: