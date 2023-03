Sociaal-Economische Raad Curaçao keurt nieuwe gokwet goed maar blijft kritisch

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad van Curaçao heeft de nieuwe gokwet, de Landsverordening op de Kansspelen, goedgekeurd, maar blijft kritisch en pleit voor volledige transparantie. De wet moet nog dit jaar 20 miljoen gulden voor de landskas opleveren en voor meer werkgelegenheid op het eiland zorgen.

De Sociaal-Economische Raad is tevreden dat er een nieuw wetsvoorstel is gekomen. Het is volgens de raad goed toepasbaar op de landgebonden en online goksector. Wel blijft de raad sceptisch.

De Sociaal-Economische Raad wil dat er eerst afstemming wordt bereikt met alle betrokken partijen en belanghebbenden voordat de wet in werking treedt. De raad blijft ook kritisch over de keuze om de omvorming van de gehele goksector in één keer te doen en pleit voor een project in verschillende fases.

De SER waarschuwt dat de bijdrage aan de landskas sterk afhankelijk is van de aantrekkingskracht van Curaçao als jurisdictie aantrekkelijk blijft voor de gokexploitanten. Er schuilt een mogelijk gevaar wanneer het eiland minder aantrekkelijk is en betrouwbare gokbedrijven naar andere jurisdicties kunnen trekken.

De nieuwe gokwet is een belangrijke stap voor Curaçao om de goksector te reguleren en om belastinginkomsten te genereren.