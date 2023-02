Sociale media deels onbereikbaar in Suriname

PARAMARIBO – WhatsApp, Facebook en Instagram zijn vannacht moeilijk bereikbaar in Suriname, meldt ANP-correspondent Annelies Brinkman vanuit Paramaribo. De problemen volgen op een dag vol protesten in hoofdstad Paramaribo, waarbij ook het parlementsgebouw bestormd werd.

Wie de websites van de sociale media probeert te bezoeken, krijgt een foutmelding. Ook bekende Surinamers als kickbokser Jairzinho Rozenstruik (bijnaam Bigi Boy) melden de storing op Twitter. Dat platform lijkt nog wel te werken. Met een VPN-verbinding, die de locatie van de gebruiker verbergt, zijn de sociale media nog wel bereikbaar.

NetBlocks, een organisatie die kritisch bericht over internetcensuur, wijt de problemen aan een door de regering ingestelde blokkade van sociale media. Hier is geen bewijs voor.

Bestorming

Na de rellen in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo van gisteren heeft de politie ten minste vijftig mensen gearresteerd en raakten twintig mensen gewond. Dat gebeurde nadat een vreedzaam anti-regeringsprotest uit de hand was gelopen.

Demonstranten drongen het parlementsgebouw binnen, gooiden stenen en vernielden de hal van het gebouw. En ook op andere plekken waren er onlusten. Tot 06.00 uur Surinaamse tijd, 07.00 uur Curaçaose tijd, gold een avondklok in de binnenstad van Paramaribo.

Volgens NOS-Correspondent Nina Jurna zijn Surinamers al heel lang boos op het feit dat er eigenlijk geen verbetering komt in situatie van Suriname. Daarmee doelt ze op onder meer de economische situatie en de enorme inflatie in het land.

Politieke benoemingen

“Daarnaast zijn er ook de politieke benoemingen”, zegt Jurna. “We hebben het vaker gehad over de vriendjespolitiek waar de regering Santokhi-Brunswijk zich helaas ook schuldig aan maakt.” Zo benoemde Santokhi op verschillende belangrijke functies familieleden. Deze week stapte er nog een partij uit onvrede uit de coalitie.

“Mensen zien geen verbetering en zijn wanhopig”, zegt Jurna. “Maar dat het op deze manier nu uit de hand loopt, met geweld en vernielingen, gaat heel veel demonstranten die vreedzaam wilden demonstreren te ver. Het is een bepaalde groep die dit nu heeft aangericht.”

Starnieuws meldt dat het protest, dat al eerder was aangekondigd, zo kon ontsporen doordat de politie te laat in actie kwam. “Er was van tevoren informatie bekend dat herrieschoppers zich zouden mengen tussen de menigte om de orde te verstoren”, schrijft de nieuwssite. “Indien er voldoende ingespeeld was op de situatie zou het de relschoppers niet gelukt zijn om het Assembleegebouw te bestormen.”