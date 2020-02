25 Gedeeld

Kralendijk – Medewerkers van Sociale Zaken op Bonaire gaan de wijken in. Zij zoeken de komende weken families op die nog geen kinderbijslag ontvangen. Een eventuele aanvraag wordt meteen gedaan.

Hetzelfde gebeurd op Saba en Sint-Eustatius. Per 1 januari van dit jaar is de kinderbijslag opnieuw verhoogd. Op Bonaire bedraagt die nu 83 dollar per kind per maand, op Saba 84 dollar en op Sint Eustatius 85 dollar. Iedereen die voor een kind onder de 18 jaar zorgt, heeft recht op kinderbijslag.