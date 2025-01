Nieuws Curaçao Sociale Zaken heeft weer een eigen minister Dick Drayer 24-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De nieuwe minister voor het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), mr. Dayanara Chin-A-Lien Roozendal, wordt vandaag om 11 uur officieel beëdigd door gouverneur Lucille George-Wout. Dit bevestigt premier Gilmar Pisas namens de regering van Curaçao. Chin-A-Lien Roozendal treedt namens de politieke partij Kòrsou Esun Miho (KEM) toe tot het kabinet-Pisas II voor de resterende termijn.

De benoeming van Chin-A-Lien Roozendal volgt op een langdurig en complex screeningsproces binnen de partij. KEM had aanvankelijk lijsttrekker Jason Fullinck in september vorig jaar voorgedragen als kandidaat-minister. Eind oktober werd echter via sociale media door partijleider Michelangelo ‘Lo’ Martines gemeld dat de screening was afgerond en Fullinck zou worden beëdigd. Premier Pisas verklaarde destijds dat het screeningsproces nog niet was voltooid en dat hij geen enkele officiële aankondiging daarover had gedaan.

Het proces rondom Fullinck verliep moeizaam en leidde uiteindelijk tot het besluit om zijn kandidatuur in te trekken. De kabinetschef van SOAW gaf toen aan dat de screeningsprocedure ongewoon lang duurde en dat dit in strijd leek te zijn met de wetgeving. Hierop droeg KEM Chin-A-Lien Roozendal voor als nieuwe kandidaat. Zij is op dit moment secretaris-generaal bij SOAW.

De beëdiging van Chin-A-Lien Roozendal vindt plaats in het Paleis van de Gouverneur.