Overheid Socialezekerheidsplan moet nationaal plan worden Redactie 19-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Het rapport over de Sociale Zekerheid en Sociale Voorzieningen dat onlangs door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is gepubliceerd is open voor discussie. Besluitvorming over sociale zekerheid volgt na consultatie met belanghebbenden.

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia gisteren in de Staten op vragen die in een eerdere sessie waren gesteld door het parlement.

In het rapport staan vele oplossingsmogelijkheden, zo legde de minister uit, waaruit door middel van gesprekken met allerhande stakeholders en groeperingen in de samenleving een keuze gemaakt moet worden.

Vervolgens kan een beleid uitgestippeld worden. ,,Het onderwerp is zo belangrijk dat niet één minister hierover een besluit kan nemen. Het moet een inclusief traject worden en iedereen mag er een mening over geven en daarna willen we uiteindelijk een beslissing met de regering waarin we dus rekening houden met alle gevoelens’’, aldus de minister.

Implementatie

De implementatie van de voorstellen die in het rapport naar voren komen, hangt af van de gesprekken die gevoerd worden met de sociale partners en de keuzes die gemaakt worden voor op de korte, middellange en lange termijn.

“We kunnen dan ook geen datum noemen waarop de mogelijke hervormingen starten. Dat kan pas als we een nationaal akkoord hebben bereikt.”